Union Rainbach und ASKÖ Luftenberg trennen sich remis

Im Spiel der 7. Runde der 1. Klasse Nord-Ost trennten sich Union Rainbach i.M. und ASKÖ Luftenberg mit einem 1:1-Unentschieden. Ein frühes Tor der Gäste setzte die Heimmannschaft zunächst unter Druck, doch die Rainbacher kämpften sich zurück und konnten schließlich ausgleichen. In der hektischen Schlussphase kam es noch zu einer Gelb-Roten Karte, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis.

Früher Schock für die Rainbacher

Bereits in der 3. Minute ging ASKÖ Luftenberg in Führung. Alexander Höbart nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Union Rainbach i.M. und erzielte das 0:1. Dieser frühe Rückstand war ein Schock für die Gastgeber, die sich erst einmal sammeln mussten.

Das Spiel gestaltete sich danach offen, aber die Heimmannschaft schaffte es zunächst nicht, gefährliche Torchancen zu kreieren. In der 27. Minute gab es dann eine ungewöhnliche Unterbrechung, als das Flutlicht im Stadion ausfiel. Nach einer kurzen Pause konnte das Spiel jedoch fortgesetzt werden, und die Beleuchtung funktionierte wieder einwandfrei.

Ausgleich und hitzige Schlussphase

Nach der Halbzeitpause kam Union Rainbach i.M. mit neuem Schwung aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute gelang der verdiente Ausgleich. Bastian Sonnleitner traf zum 1:1 und erzielte damit seinen bereits siebten Saisontreffer.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 66. Minute verpasste Lukas Affenzeller eine großartige Möglichkeit, als er nach einem tollen Solo knapp neben das lange Eck schoss. Wenige Minuten später hatte Daniel Birngruber Pech, als sein Schuss an die Innenstange prallte und der Ball nicht ins Tor sprang – ein glücklicher Moment für die Luftenberger.

Die Schlussphase wurde hektisch und hitzig. In der 90. Minute musste Jakob Pammer von Union Rainbach i.M. nach einer Gelb-Roten Karte wegen Kritik den Platz verlassen. Trotz Unterzahl kämpfte die Heimmannschaft weiter und versuchte, den späten Siegtreffer zu erzwingen.

Die Nachspielzeit betrug fünf Minuten, doch keine der beiden Mannschaften konnte mehr ein Tor erzielen. Am Ende blieb es beim 1:1, ein Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wurde. Die Zuschauer sahen eine spannende Partie, die von Kampfgeist und Einsatzwillen geprägt war.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach i.M. : Luftenberg - 1:1 (0:1)

51 Philipp Auer 1:1

3 Alexander Höbart 0:1

