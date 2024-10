Nächster Sieg: Union Schönau triumphiert mit 4:0 über Union Bad Kreuzen

Details Montag, 30. September 2024 22:47

Ein einseitiges Spiel in der 1. Klasse Nord-Ost endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für die Union Schönau gegen die Union Bad Kreuzen. Von Beginn an dominierte Schönau das Geschehen auf dem Platz und setzte den Gegner unter Druck. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten konnten die Gastgeber keinen Treffer erzielen, während die Schönauer ihre Gelegenheiten effizient nutzten.

Frühe Führung durch Liedl

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Die Union Bad Kreuzen zeigte in den ersten Minuten einen flüssigen Spielaufbau und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Schon in der 10. Minute ergab sich die erste Ecke für die Bad Kreuzener, die jedoch ungenutzt blieb. In der 14. Minute setzten die Gastgeber weiterhin auf Angriff, doch ihre Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor.

In der 20. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Nach einer sehenswerten Kombination im Mittelfeld brachte Sebastian Liedl die Union Schönau mit einem präzisen Schuss von der Strafraumkante in Führung. Das 1:0 brachte den Gästen Selbstvertrauen und sie blieben weiterhin am Drücker. Nur wenige Minuten später hatte Alexander Andorfer eine große Chance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Schönau erhöhte den Druck und kam in der 34. Minute zum zweiten Tor. Diesmal war es eine perfekte Zusammenarbeit zwischen Burak Katar und Alexander Andorfer, die zum 2:0 führte. Ein Pass von Katar fand Andorfer in der Mitte, der den Ball souverän über die Linie beförderte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Schönau dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause setzte die Union Schönau ihre dominante Vorstellung fort. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Katar mit einem Schuss vom Mittelkreis für Aufsehen, der jedoch vom Torhüter der Bad Kreuzener pariert wurde. In der 60. Minute sorgte Andreas Kriechbaumer für die Vorentscheidung. Ein Freistoß von Katar fand den Kapitän, der zum 3:0 einnetzte.

Die Union Bad Kreuzen versuchte, mit einer Reihe von Angriffen zurück ins Spiel zu kommen, doch die Abwehr von Schönau stand sicher. In der 72. Minute machte Lukas Gaisrucker den Deckel drauf. Nach einem brillanten Pass von Katar überlief Gaisrucker die Abwehr und den Torhüter der Gastgeber und schob zum 4:0-Endstand ein.

In den letzten Minuten des Spiels hatten die Bad Kreuzener noch einige Chancen, doch die Abwehr der Schönauer und ihr Torhüter Cicler verhinderten weitere Treffer. Besonders auffällig war die Leistung von Moritz Kern, der auf der linken Seite sein Tempo und seine Beweglichkeit ausspielte. Auch der Abwehrverbund der Schönauer um Kiesenhofer zeigte eine starke Leistung und ließ den Gastgebern kaum Chancen.

1. Klasse Nord-Ost: Bad Kreuzen : Schönau - 0:4 (0:2)

72 Lukas Gaisrucker 0:4

60 Andreas Kriechbaumer 0:3

34 Alexander Andorfer 0:2

20 Sebastian Liedl 0:1

