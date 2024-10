Union Bad Zell dreht Heimspiel gegen Lasberg und stürzt Tabellenführer

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Nord-Ost konnte die Union Bad Zell Tabellenführer Union Lasberg mit 3:1 bezwingen. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit, in der Lasberg mit 1:0 in Führung ging, drehte die Heimmannschaft in den letzten 30 Minuten das Spiel durch zwei Tore von Florian Hölzl und einem Treffer von Sebastian Gangl. Damit sicherte sich Bad Zell im siebenten Match den ersten Sieg in einer mitreißenden Partie, während die Lasberger den Platz an der Sonne an den SC Tragwein abtreten mussten.

Hackl bringt (bisherigen) Tabellenführer in Front

Die Partie begann zunächst ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften tasteten sich ab, und es dauerte bis zur 14. Minute, ehe Bad Zell den ersten Abschluss verzeichnete. Mühlehner spielte einen guten Ball auf Hölzl, dessen Versuch jedoch deutlich neben das Tor ging. In der 16. Minute brachte Populorum von rechts eine Flanke, und Mühlehner zog mit links ab, doch Höller im Tor der Lasberger konnte sicher parieren. Eine starke Einzelleistung von Hölzl in der 17. Minute führte zu einem Abschluss aus spitzem Winkel, den Höller zur Ecke parierte.

Lasberg meldete sich in der 20. Minute mit einem Kopfball von Stütz und einem Schuss von Tutschek zu Wort, beide Aktionen führten jedoch nicht zum Erfolg. In der 24. Minute ging Lasberg dann in Führung. Nach einem Konter schickte Hochstöger Hackl perfekt in die Tiefe, und dieser vollendete eiskalt zum 0:1. Die Gäste hatten in der 40. Minute eine weitere große Chance, als ein scharf geschossener Freistoß knapp am Tor vorbeiging. Zur Halbzeitpause führte die Union Lasberg mit 1:0.

Bad Zell dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen für die Gäste. Baumgartner scheiterte in der 49. Minute an Mayböck, zudem ging ein Schuss von Aglas deutlich links vorbei. Bad Zell kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel. Fast hätte Hintersteininger in der 55. Minute den Ausgleich erzielt, doch Höller parierte stark. In der 60. Minute gelang dann der verdiente Ausgleich. Mühlehner setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte eine flache Hereingabe, die Hölzl zum 1:1 verwertete.

Nur sechs Minuten später drehte die Union Bad Zell das Spiel komplett. Mühlehner bediente erneut Hölzl, der cool blieb und zum 2:1 einschob. Die Lasberger versuchten, wieder ins Spiel zu kommen, doch die Hausherren verteidigten ihre Führung mit allen Mitteln. Hackl bediente Stütz in der 86. Minute traumhaft, doch dieser scheiterte an Mayböck.

Die Entscheidung fiel in der 89. Minute, als Gangl nach einem langen Ball von Mayböck am schnellsten reagierte und den Ball an Höller vorbei zum 3:1 ins Netz legte. Trotz einer fünfminütigen Nachspielzeit konnten die Gäste das Blatt nicht wenden, und Union Bad Zell feierte ihren ersten Saisonsieg.

Die Bad Zeller zeigten eine beeindruckende Leistung und bewiesen Moral, indem sie das Spiel nach einem Rückstand drehten. Dank der Tore von Hölzl und Gangl konnten sich die Hausherren verdient gegen den bisherigen Tabellenführer durchsetzen und wichtige Punkte sammeln.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner (9580 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.