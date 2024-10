Vanek-Dreierpack: Union Königswiesen fegt Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit 6:0 vom Platz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:09

In der achten Runde der 1. Klasse Nord-Ost traf die Union Königswiesen auf die Mannschaft von Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau. Die Königswiesner zeigten sich von Beginn an in bestechender Form und ließen ihren Gästen keine Chance. Am Ende stand ein eindrucksvoller 6:0-Sieg für die Hausherren, bei dem Daniel Vanek besonders glänzte.

Blitzstart für die Königswiesner

Bereits in der Anfangsphase des Spiels dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. In der 10. Minute brachte Daniel Vanek die U. Königswiesen mit einem präzisen Kopfball in Führung. Kaum hatten sich die Zuschauer von diesem Torjubel erholt, schlug Vanek erneut zu. Nur eine Minute später erhöhte er auf 2:0 und bewies damit eindrucksvoll seine Treffsicherheit und Entschlossenheit.

Die Königswiesner kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen und ließen den Gästen aus Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau kaum Raum für eigene Angriffe. Mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während die Gäste ratlos wirkten und nach Antworten suchten, um das Blatt noch zu wenden.

Uneinholbare Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause machten die Gastgeber genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 51. Minute war es Georg Mühlbachler, der mit einem gezielten Abschluss das 3:0 erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Die Königswiesner zeigten sich auch weiterhin als die klar spielbestimmende Mannschaft.

In der 67. Minute war erneut Vanek zur Stelle, der mit seinem dritten Tor des Tages auf 4:0 erhöhte. Vanek avancierte damit endgültig zum Mann des Spiels und ließ die Fans von U. Königswiesen jubeln. Doch das Torfestival war noch nicht beendet: In der 75. Minute trat Florian Häusler an den Elfmeterpunkt und verwandelte sicher zum 5:0, womit der Sieg der Gastgeber endgültig besiegelt war.

Den Schlusspunkt unter diese beeindruckende Vorstellung setzte Yannic Haslinger in der 83. Minute, als er mit einem satten Schuss das 6:0 markierte. Die Gäste aus Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen.

Mit diesem deutlichen Sieg sicherten sich die Königswiesner nicht nur drei wichtige Punkte, sondern schickten auch ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Liga. Die Leistung von Daniel Vanek, der drei Treffer erzielte, und die geschlossene Mannschaftsleistung von U. Königswiesen werden noch lange in Erinnerung bleiben.

1. Klasse Nord-Ost: Königswiesen : SPG W/K/L - 6:0 (2:0)

83 Yannic Haslinger 6:0

75 Florian Häusler 5:0

67 Daniel Vanek 4:0

51 Georg Mühlbachler 3:0

11 Daniel Vanek 2:0

10 Daniel Vanek 1:0

