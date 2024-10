Union Saxen triumphiert mit 5:0 gegen SC Tragwein-Kamig

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:12

Ein bemerkenswerter Sieg für die Union Saxen: Mit einem deutlichen 5:0 setzte sich die Mannschaft gegen den SC Tragwein-Kamig durch und zeigte dabei eine dominante Vorstellung. Bereits in der ersten Halbzeit machte das Team von Union Saxen den Unterschied deutlich, indem sie mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause gingen. Die Gäste aus Tragwein-Kamig fanden hingegen kaum ins Spiel und mussten letztlich eine klare Niederlage hinnehmen.

Blitzstart der Saxener

Die Union Saxen legte einen Blitzstart hin, als Philipp Mühlehner in der dritten Minute alleine aufs Tor zulief und eiskalt verwandelte. Diese frühe Führung setzte die Tragweiner sichtlich unter Druck und spielte den Saxenern in die Karten. Die Gastgeber zeigten eine eindrucksvolle Spielweise und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen.

In der 21. Minute gelang Clemens Hofstätter nach einem Einwurf von Thomas Weilig der Treffer zum 2:0. Der "Saxner Zug" nahm weiter Fahrt auf und ließ die Gästeabwehr alt aussehen. Die Union Saxen war in dieser Phase des Spiels nicht zu bremsen und dominierte die Partie nach Belieben.

Die Tragweiner kämpften darum, ins Spiel zu finden, doch es war die Union Saxen, die erneut zuschlug. Martin Winklehner erhöhte in der 36. Minute auf 3:0, womit die Gastgeber beruhigt in die Halbzeitpause gehen konnten. Die Tragweiner hatten bis dahin kaum nennenswerte Chancen, um den Rückstand zu verkürzen.

Winklehner schnürt Doppelpack

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Bild unverändert. Die Saxener kontrollierten das Spiel und ließen den SC Tragwein-Kamig kaum zur Entfaltung kommen. In der 53. Minute verschärfte sich die Lage für die Gäste, als Tobias Wurmsdobler nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Die Unterzahl machte es für den SC Tragwein-Kamig noch schwieriger, dem Druck der Union Saxen standzuhalten.

In der 85. Minute machte Martin Winklehner mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:0 perfekt und beseitigte jegliche Zweifel am Ausgang des Spiels. Die Tragweiner fanden keine Antwort auf das variable Offensivspiel der Saxener und mussten weiter einem uneinholbaren Rückstand hinterherlaufen.

Der Schlusspunkt des Spiels fiel in der 90. Minute, als Felix Halbartschlager das fünfte Tor für die Union Saxen erzielte und den überzeugenden 5:0-Sieg besiegelte. Die Saxener hatten damit eindrucksvoll bewiesen, warum sie in der Liga als ernstzunehmender Gegner gelten.

Das Spiel endete mit einer klaren Demonstration der Stärke der Union Saxen, die in dieser Begegnung über 91 Minuten hinweg kaum Schwächen zeigte. Der SC Tragwein-Kamig musste hingegen eine deutliche Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Nord-Ost: Saxen : SC Tragwein-Kamig - 5:0 (3:0)

93 Felix Halbartschlager 5:0

85 Martin Winklehner 4:0

36 Martin Winklehner 3:0

21 Clemens Hofstätter 2:0

3 Philipp Mühlehner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.