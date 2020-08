"Ligaprimus" Bad Zell muss in Kaltenberg empfindliche Niederlage einstecken

Details Sonntag, 16. August 2020 17:58

Am Samstagnachmittag war in der ersten Runde der 1. Klasse Nord-Ost auch die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau aktiv, die auf eigener Anlage die Union Bad Zell empfing. Die Spielgemeinschaft landete in der abgebrochenen Saison als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle, während die Bad Zeller in der letzten Runde die große Überraschung waren und sich zum Herbstmeister gekrönt hatten. Nach der erfolgreichen Ära von Markus Pum, der den Klub Richtung Reichenthal verlassen hat, schwingt bei der Spielgemeinschaft mit Hubert Horner der bisherige Torwart-Trainer das Zepter. Der Neo-Coach durfte sich über ein überaus gelungenes Debüt freuen, denn seine Mannschaft feierte gegen den "Ligaprimus" der vergangenen Meisterschaft einen souveränen 4:1-Sieg. Nach dem "Goldenen Herbst" 2019 blieb die Union in den Startblöcken hängen und musste in der Fremde erstmals seit 26. Mai 2019 den Platz wieder als Verlierer verlassen.

Bad Zell nur noch zu zehnt - Kapitän bringt Hausherren per Elfmeter in Front

Nach einer langen Pause taten sich die Akteure hüben wie drüben schwer. Am Sportplatz Kaltenberg tat sich auf beiden Seiten lange Zeit wenig, rassige Torraumszenen bzw. klare Torchancen waren nicht wirklich auszumachen. Als sich die Zuschauer bereits mit einem torlosen ersten Durchgang vertraut gemacht hatten, geschah kurz vor der Pause doch noch etwas. Zunächst scheiterte Roland Freinschlag nach einer Ecke von Sebastian Gangl mit einem Kopfball an SPG-Schlussmann Michael Schöfer. Wenig später beging der bereits in Minute drei verwarnte Stefan Wiesinger im eigenen Strafraum ein Foul. Schiedsrichter Agic zögerte nicht, zeigte auf den Punkt und stellte den Bad Zeller mit der Ampelkarte vom Platz. Den fälligen Elfmeter verwandelte Weitersfelden-Kapitän Dominik Piber via Innenstange zum 1:0-Halbzeitstand.

Horner-Elf stellt mit Doppelschlag Weichen auf Sieg

Fünf Minuten nach Wiederbeginn bejubelten die dezimierten Gäste den vermeintlichen Ausgleich, einem Freinschlag-Treffer versagte der Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung.Kurz danach fiel ein reguläres Tor, allerdings auf der anderen Seite. Johannes Hackl traf ins Schwarze und brachte die Horner-Elf endgültig auf die Siegerstraße. 180 Sekunden später musste Emanuel Mayböck, der nach dem Karriereende von Florian Wurm das Bad Zeller Tor hütet, erneut hinter sich greifen. Dieses Mal durfte sich Daniel Steinbauer als Torschütze feiern lassen. Nachdem die Messe gelesen war, stellte der Referee das numerische Gleichgewicht wieder her und mit Lukas Reithmayr auch einen Weitersfeldener mit Gelb-Rot vom Platz. Am Beginn der Schlussviertelstunde schöpfte der "amtierende Herbstmeister" wieder Hoiffnung. Zunächst traf Freinschlag nur die Latte, 60 Sekunden später nickte das Bad Zeller "Urgestein" eine Fteistoßflanke von Gangl ein. In Minute 83, beinahe der Anschlusstreffer, David Holzer und Freinschlag konnten jedoch eine Doppelchance nicht nutzen. Kurz vor Schluss machte ein Jung-.Kicker endgültig den Deckel drauf, als der 16-jährige Marco Raab, drei Minuten nach seiner Einwechslung zum 4:1-Endstand traf.Am kommenden Freitag empfängt die Union Bad Zell die Kicker aus St. Pantaleon, tags darauf sind die Weitersfeldener in Rainbach zu Gast.





