Pabneukirchen holt den ersten Dreier - Schönau hat Luft nach oben

Die Union Schönau hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen die Union Pabneukirchen verdaut werden. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Pabneukirchen den maximalen Ertrag.

Die Heimmannschaft ging in der 14. Minute in Führung, als Torschütze durfte sich Hannes Riegler feiern lassen. Nach exakt weiteren 14 Minuten macht Riegler wieder einen Treffer, das 2:0 für die Heimischen. Mit der Führung für Pabneukirchen ging es in die Kabine.

Schönau hatte in der ersten Hälfte kein Mittel gegen die Hausherren, dass ändert sich auch in der zweiten Halbzeit nicht großartig. Der dritte Streich der Union Pabneukirchen war Rene Kloibhofer vorbehalten (51.). Schlussendlich verbuchte Pabneukirchen gegen Schönau einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg. Die Gastgeber konnten Pabneukirchen einfach nichts entgegensetzen und müssen daher die nächste Nullnummer in Kauf nehmen.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Die Union Pabneukirchen freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sechs. Pabneukirchen hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist die Union Schönau auf Platz 14 abgerutscht.

1. Klasse Nord-Ost: Union Pabneukirchen – Union Schönau, 3:0 (2:0)

14 1:0 Hannes Riegler

28 2:0 Hannes Riegler

51 3:0 Rene Kloibhofer

