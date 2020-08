St. Valentin lässt gegen Bad Kreuzen nichts anbrennen

Details Montag, 24. August 2020 16:30

Die Union Bad Kreuzen hatte am Freitag gegen St. Valentin mit 0:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC St. Valentin die Nase vorn.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Für das erste Tor sorgte Thomas Schlager. Die Heimischen trauen sich in der Offensive etwas mehr zu und bekommen einen Freistoß in Schussdistanz. Schlager zeigt wie man mit einem ruhenden Ball umgeht und macht das 1:0. Danach ziehen sich beide wieder zurück. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte bietet ein ähnliches Bild. Keiner geht wirklich All-Out. Stattdessen wird mehr im Mittelfeld gespielt. Viele Zweikämpfe führen auch zu einigen Ermahnungen. Kurz vor Ultimo war noch Kevin Fabian zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SC St. Valentin verantwortlich (83.). Er verwertet eine tolle Hereingabe mit der Hacke und macht den Sack damit zu. Letzten Endes holte St. Valentin gegen Bad Kreuzen drei Zähler.

Die drei Punkte brachten den SC St. Valentin in der Tabelle voran. St. Valentin liegt nun auf Rang fünf.

Die Union Bad Kreuzen rutschte etwas zurück und findet sich nach zwei Spielen mit drei Punkten auf Platz acht wieder.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Valentin – Union Bad Kreuzen, 2:0 (1:0)

23 1:0 Thomas Schlager

83 2:0 Kevin Fabian

