Schweinbach's Neuhold schießt Pabneukirchen ab

Die Sportunion Schweinbach entschied das Match gegen die Union Pabneukirchen mit 5:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Union Schweinbach den maximalen Ertrag.

In der zwölften Minute traf Pabneukirchen in Person von Paul Klammer zum ersten Mal ins Schwarze. Ein guter Start der Gäste brachte also die Hoffnung auf ein positives Ergebnis am heutigen Tage. Jakob Georg Ecker trug sich aber in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein und bescherte somit den Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Was nach dem Seitenwechsel folgte? Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Dominik Neuhold mit den Treffern (47./67./74.) zum 4:1 für Schweinbach. Dominik Neuhold führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (91.). Am Ende kam die Sportunion Schweinbach gegen die Union Pabneukirchen zu einem verdienten Sieg.

Mit diesem Kantersieg schnappte sich die Sportunion Schweinbach die ersten drei Punkte der neuen Saison und konnte somit ein paar Plätze gut machen.

Pabneukirchen steht nach dem Erfolg der vergangenen Woche damit weiter bei drei Punkten.

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – Union Pabneukirchen, 5:1 (1:1)

12 0:1 Paul Klammer

33 1:1 Jakob Georg Ecker

47 2:1 Dominik Neuhold

67 3:1 Dominik Neuhold

74 4:1 Dominik Neuhold

91 5:1 Dominik Neuhold

