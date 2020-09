7:0! Bad Kreuzen ohne Chance in Saxen

Details Sonntag, 06. September 2020 13:00

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Union Saxen und Bad Kreuzen mit dem Endstand von 7:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Saxen wusste zu überraschen.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Klaus Eder traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Tabellenprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer von Julian Karl (4.). Es ging weiter Schlag auf Schlag. Nach nur fünf gespielten Minuten erhöhte der Gastgeber auf 3:0. Karl mit dem Doppelschlag innerhalb einer Minute. Bad Kreuzen wusste anfangs nicht wie ihnen geschieht, konnten sich dann aber zumindest ein wenig fangen und hielten mehr dagegen. Die Union Saxen baute den Vorsprung in der 31. Minute aber weiter aus. Philipp Mühlehner ließ sich dafür feiern. Saxen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Bad Kreuzen bekommt weiter keinen Zugriff

Eder überwand den gegnerischen Schlussmann mit einem perfekt platzierten Freistoßtreffer zum 5:0 für die Union Saxen (50.). Der sechste Streich von Saxen war Florian Peham vorbehalten (77.). Den Endpunkt setzte Frantisek Hák mit seinem Treffer zum 7:0. Schlussendlich setzte sich die Union Saxen mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Saxen bleibt weiterhin eine unüberwindbare Mauer und musste noch keinen Punktverlust hinnehmen.

Die Union Bad Kreuzen hat vier Zähler auf dem Konto und steht auf zehn vier. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – Union Bad Kreuzen, 7:0 (4:0)

2 1:0 Klaus Eder

4 2:0 Julian Karl

5 3:0 Julian Karl

31 4:0 Philipp Muehlehner

50 5:0 Klaus Eder

77 6:0 Florian Peham

87 7:0 Frantisek Hák

