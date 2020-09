Tragwein-Kamig triumphiert bei Schweinbach

Details Sonntag, 13. September 2020 13:15

Für Schweinbach gab es in der Heimpartie gegen Tragwein-Kamig, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Tragwein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Früh kam Tragwein in die Gefahrenzone der Hausherren, ein Blitzstart blieb aber aus. In der gesamten ersten Hälfte hatte der Gast das Kommando und kontrollierte die Partie. Ab Minute 35 mussten die Heimischen nach einer roten Karte für Attila Gábor Soós auch noch in Unterzahl weiter machen. Die Gäste gingen infolgedessen in Minute 37 in Führung. Thomas Mühlbacher bekam die Kugel perfekt serviert und musste nur noch danke sagen. Christoph Miesenberger versenkte die Kugel wenig später aus spitzem Winkel zum 2:0 (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Tragwein-Kaming bleibt bestimmend

In der 71. Spielminute setzte sich Tragwein-Kamig erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Wieder war es Mühlbacher der eine gute Vorarbeit vollendete. Tragwein ließ den Vorsprung durch den dritten Treffer von Mühlbacher in der 83. Minute anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Tragwein-Kamig am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Sportunion Schweinbach.

In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher zwei Siege und kassierten drei Niederlagen. Schweinbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Tragwein-Kamig ist auswärts noch ohne Punktverlust. Mit gerade einmal zwei Gegentoren stellt der SC Tragwein-Kamig die beste Defensive der 1. Klasse Nord-Ost. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Tragwein-Kamig.

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – SC Tragwein-Kamig, 0:4 (0:2)

37 0:1 Thomas Walter Muehlbachler

38 0:2 Christoph Miesenberger

71 0:3 Thomas Walter Muehlbachler

83 0:4 Thomas Walter Muehlbachler

