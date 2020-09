St. Valentin siegreich in Rainbach

Details Sonntag, 13. September 2020 13:25

Am Samstag begrüßte die Union Rainbach im Mühlkreis den SC St. Valentin. Die Begegnung ging mit 2:4 zugunsten der Gäste aus. Dabei sah es zu Beginn nach dem ersten Sieg für Rainbach aus, ehe der Gast die Partie drehte.

Der SC St. Valentin geriet in der elften Minute ins Hintertreffen. Oliver Haiböck ließ sich nicht zwei Mal bitten und erzielte den vierten Saisontreffer der Rainbacher. Thomas Schlager glich nur wenig später per Elfmeter für St. Valentin aus (15.). Kurz vor dem Seitenwechsel eroberte St. Valentin die Kugel im Spielaufbau der Heimischen und Kevin Fabian legte das 1:2 nach (40.). Manuel Oberaigner witterte noch vor der Pause seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für St. Valentin ein (47.). Mit der nun komfortablen Führung für die Gäste ging es in die Pause.

Rainbach macht es noch einmal spannend

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel jubelten die heimischen Fans schon, denn die Kugel war im Gästetor - Schiedsrichter Klaus Edlmayr entschied aber auf Abseits. Rainbach drückte nun extrem auf den Anschlusstreffer und erspielte sich eine Chance nach der anderen. Schließlich zeichnete Samuel Lengauer sich für das 2:3 verantwortlich (83.). Fabian stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:4 für den SC St. Valentin her (90.). Am Ende nahm St. Valentin bei der Union Rainbach im Mühlkreis einen Auswärtssieg mit.

Für Rainbach läuft es weiter nicht wie gewollt. Man kommt auch nach der fünften Runde nicht vom letzten Platz der Tabelle und muss sich trotz einer starken Leistung in der zweiten Hälfte weiter mit einem Punkt begnügen.

Der SC St. Valentin macht mit diesem Sieg zwei Plätze im Klassement gut und hält nun bei acht Punkten. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage - das ist die Bilanz des Sportclubs nach fünf Runden.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – SC St. Valentin, 2:4 (1:3)

11 1:0 Oliver Haiboeck

15 1:1 Thomas Schlager

40 1:2 Kevin Fabian

47 1:3 Manuel Oberaigner

83 2:3 Samuel Lengauer

90 2:4 Kevin Fabian

