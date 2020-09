Neuer Tabellenführer: Tragwein-Kaming schießt Bad Kreuzen aus dem eigenen Stadion

Details Montag, 28. September 2020 11:45

Der SC Tragwein-Kamig hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Union Bad Kreuzen das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 0:8 für Tragwein-Kamig.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung, Torschütze war Thomas Mühlbachler. Bad Kreuzen geriet deutlicher in Rückstand, als Mühlbachler auf 0:2 erhöhte (15.). Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte Mühlbachler nach nur 17 Minuten schon für eine Vorentscheidung. Der tonangebende Stil des Tabellenprimus spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Es geht munter weiter

Für das 0:4 von Tragwein sorgte Pascal Hochetlinger, der in Minute 62 zur Stelle war. Erneut traf der SC Tragwein-Kamig und stellte den Spielstand damit auf 0:5 (67.), Torschütze? Erneut Mühlbachler. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hochetlinger schnürte einen Doppelpack (78./84.), sodass Tragwein-Kamig fortan mit 0:7 führte. Patrick Buchberger durfte schließlich auch noch ran und stellte in der 87. Minute den 0:8-Sieg für Tragwein sicher. Am Ende fuhr Tragwein-Kamig einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Tragwein-Kamig bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man die Union Bad Kreuzen in Grund und Boden spielte.

20 Tore kassierte Bad Kreuzen bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nord-Ost. Die bisherige Saisonbilanz von Bad Kreuzen bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten durchwachsen. Für die Union Bad Kreuzen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Bad Kreuzen hält Tragwein auch in der Tabelle gut im Rennen. Der Defensivverbund des SC Tragwein-Kamig steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von Tragwein-Kamig verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – SC Tragwein-Kamig, 0:8 (0:3)

4 Thomas Walter Muehlbachler 0:1

15 Thomas Walter Muehlbachler 0:2

17 Thomas Walter Muehlbachler 0:3

62 Pascal Hochetlinger 0:4

67 Manuel Christof Muehlbachler 0:5

78 Pascal Hochetlinger 0:6

84 Pascal Hochetlinger 0:7

87 Patrick Buchberger 0:8