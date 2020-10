Pabneukirchen siegt im Kellerduell gegen Luftenberg

Details Montag, 19. Oktober 2020 13:05

Für die ASKÖ Luftenberg gab es in der Partie gegen die Union Pabneukirchen, an deren Ende eine 3:1-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pabneukirchen die Nase vorn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Taferner sein Team in der 15. Minute. Die Gäste konnten die Führung beinahe über die Halbzeit bringen, aber eben nur beinahe: zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Dominik Bindreiter zum Ausgleich für die Union Pabneukirchen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Spiel gedreht

Stefan Kurzmann traf zum 2:1 zugunsten von Pabneukirchen (65.). Der zweite Durchgang wurde zunehmend härter und spannender. Das Heimteam baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Rene Kloibhofer in der 91. Minute traf. Am Ende verbuchte die Union Pabneukirchen gegen Luftenberg einen Sieg.

Pabneukirchen verlässt nach diesem Sieg den letzten Platz, auch wenn man nur einen Rang nach vorne kommt. Somit ist man aber punktgleich mit der ASKÖ und hat wieder mehr Anschluss nach oben. Da es aber erst der zweite Sieg war, sieht die Bilanz mit sieben Niederlagen und einem Remis nicht sonderlich gut aus.

Luftenberg befindet sich nun in der exakt in der gleichen Position wie Pabneukirchen, da die beiden Mannschaften lediglich ein Treffer im Torverhältnis trennt.

Es sind erst zehn Runden gespielt, aber beide Mannschaften brauchen bald eine Lösung, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Pabneukirchen – ASKÖ Luftenberg, 3:1 (1:1)

15 Alexander Taferner 0:1

45 Dominik Bindreiter 1:1

65 Stefan Kurzmann 2:1

91 Rene Kloibhofer 3:1