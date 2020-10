Negativserie von Bad Kreuzen hält gegen St. Oswald weiter an

Details Montag, 19. Oktober 2020 13:10

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der USV St. Oswald/Freistadt und die Union Bad Kreuzen mit dem Endstand von 7:0. Der USV St. Oswald ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bad Kreuzen einen klaren Erfolg.

Ales Koci machte in der 28. Minute das 1:0 von St. Oswald/Fr. perfekt. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte die Heimmannschaft durch Treffer von Nico Aglas und Raphael Thürriedl auf 3:0. Der USV St. Oswald/Freistadt gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

St. Oswald kennt keine Gnade

Den Vorsprung von St. Oswald ließ Filip Rezac prompt in der 46. Minute anwachsen. Der USV St. Oswald/Freistadt schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 5:0 in die Höhe, Torschütze war zum zweiten Mal an diesem Tag Thürriedl. Rezac besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für den USV St. Oswald/Fr. (80.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Hausherren bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Angriff des USV St. Oswald/Freistadt wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 23-mal zu. Zuletzt lief es erfreulich für den USV St. Oswald/Fr, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei der Union Bad Kreuzen. Die mittlerweile 31 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden, sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – Union Bad Kreuzen, 7:0 (3:0)

28 Ales Koci 1:0

38 Nico Aglas 2:0

38 Raphael Herbert Thuerriedl 3:0

46 Filip Rezac 4:0

65 Raphael Herbert Thuerriedl 5:0

78 Philipp Winter 6:0

80 Filip Rezac 7:0