Schönau gewinnt zuhause gegen Pabneukirchen

Details Montag, 16. August 2021 10:34

Die Union Schönau kam am ersten Spieltag zu einem 3:1-Sieg gegen die Union Pabneukirchen. Dank eines Eigentors von Schönau musste Pabneukirchen nicht torlos heimfahren. 200 Zuseher waren im Schönauer Sportpark mit dabei.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Union Schönau bereits in Front. Florian Raab markierte in der vierten Minute die Führung. Union Pabneukirchen kam durch ein Eigentor der Schönauer von Manuel Lichtenecker in der 13. Minute zum Ausgleich. Mit dem Stand von 1:1 verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause auch in die Kabinen.





Gerald Kriechbaumer stellte die Weichen für Schönau auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Stefan Scheuchenpflug stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für das Heimteam her (90.). Mit dem Abpfiff war der Union Schönau der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – Union Pabneukirchen, 3:1 (1:1)

4 Florian Raab 1:0

13 Eigentor durch Manuel Lichtenecker 1:1

51 Gerald Kriechbaumer 2:1

90 Stefan Scheuchenpflug 3:1

