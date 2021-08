Doppelpack: Quast schießt Bad Zell zum Sieg

Details Montag, 23. August 2021 07:05

Der SC St. Pantaleon-Erla hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:3-Niederlage verdaut werden. 170 Zuseher waren vor Ort und sahen ein ziemlich chancenarmes Spiel, bei dem die Union Bad Zell dank Doppeltorschütze Jakob Quast die Nase am Ende vorn hatte.

Knappe Pausenführung für Bad Zell

In der zehnten Minute setzt Göktan Özyilmaz Mitspieler Julian Mayr in Szene, dieser nickt trocken zur Führung für die Gastgeber ein. Die direkte Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenig später war Jakob Quast nach starker Vorarbeit von Andreas Lumetsberger mit dem Ausgleich zur Stelle (13.). In der 31. Spielminute stellt Bad Zell die Weichen auf Sieg: diesmal bedient Jakob Quast den eingelaufenen Florian Mairböck, dieser verwertet sehenswert zum 1:2. Zur Pause behielt die Union Bad Zell die Nase knapp vorn. Nach Wiederanpfiff mussten die angereisten Zuschauer bis zur 63. Spielminute auf den nächsten Treffer warten. Wieder war es Jakob Quast, der nach einer Hereingabe von Mario Mühlehner seinen zweiten Tagestreffer markierte. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte die Union Bad Zell die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die Union Bad Zell feiert somit nach einer Punkteteilung in der Vorwoche den ersten Saisonsieg, während der SC St. Pantaleon-Erla auch in Runde zwei der 1. Klasse Nord-Ost leer ausgeht.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – Union Bad Zell, 1:3 (1:2)

10 Julian Mayr 1:0

13 Jakob Quast 1:1

31 Florian Mairboeck 1:2

63 Jakob Quast 1:3

