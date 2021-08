Effiziente Saxener überzeugen in Lasberg

Details Montag, 23. August 2021 07:15

Die Union Saxen gewann gegen die Union Wimberger Haus Lasberg mit 4:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Eine torreiche Partie, geprägt von ausgelassenen Torchancen seitens der Gastgeber nahm für die effiziente Offensive der Gäste schlussendlich ein glückliches Ende. Bereits in Hälfte eins sahen 150 angereiste Zuschauer neben zahlreichen guten Einschussmöglichkeiten drei Treffer.

Früher Doppelschlag schockt Lasberg

Bereits in der dritten Spielminute ließ Saxen-Mittelfeldmann Kevin Pretl die Gästefans jubeln, er versenkte das Spielgerät sehenswert im Kreuzeck. Direkt im Gegenzug hatte Tomas Lestina die Chancen auf die perfekte Antwort, sein Kopfball segelt jedoch knapp am Gehäuse vorbei. In Minute sieben bereits der Doppelschlag: Elfmeter für die Gäste. Matthias Lehbrunner trat an und bezwang Lasberg-Goalie Höller vom Punkt. Es ging Schlag auf Schlag, die Mannschaften erarbeiteten sich eine Chance nach der anderen. In Minute 10 umkurvt Peter Ploberger Saxen-Torwart Heindl und schließt ab, in letzter Sekunde kratzt Raphael Baumgartner den Ball per Kopf von der Linie und bewahrt seine Mannschaft vor dem Gegentreffer. Julian Karl tankt sich in der 25. Spielminute auf der linken Seite stark durch und schließt gekonnt zum 0:3 ab. Kurz vor der Halbzeit rappelte sich die Union Lasberg nochmal auf, hatte jedoch Pech im Abschluss. Die Torschüsse von Lestina und Baumgartner landeten jeweils am Querbalken.

Saxen rettet komfortable Pausenführung über die Zeit

Kurz nach Wiederanpfiff schnürt Julian Karl (51.) seinen Doppelpack und sorgt für den vierten Treffer des Tages, 4:0 für die Gäste. In Minute 63 lässt Peter Ploberger die heimischen Fans erstmals jubeln und markiert per Freistoß den Anschlusstreffer. Eine knappe halbe Stunde blieb der Union Lasberg um ein Wunder zu vollbringen. Bereits zwei Minuten später die nächste Topchance: wieder kommt Ploberger aus vielversprechender Position zum Abschluss. Die bemühte Defensive der Saxener war dem Stürmer abermals einen Schritt voraus, das Spielgerät wird ähnlich wie in Hälfte eins von einem Verteidiger mit Müh und Not von der Torlinie zurück ins Spielfeld befördert. Das 2:4 ließ bis zur 82. Spielminute auf sich warten. Peter Ploberger setzt den eingelaufenen Michael Hackl traumhaft in Szene, diesmal zappelte der Ball auch im Netz. Schlussendlich lässt Saxen nichts mehr anbrennen und rettet die in Halbzeit eins errungene Führung über die Zeit. Spielstarke Lasberger gingen somit leer aus, während die Union Saxen mit drei Punkten in der Tasche den Heimweg antrat.

Die Besten:

Union Lasberg: Peter Ploberger (ST)

Union Saxen: Julian Karl (RM)

