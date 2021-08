Lehner-Eigentor in der Nachspielzeit lässt SPG Weitersf./Kaltenb. jubeln

Details Sonntag, 29. August 2021 20:47

Weitersf./Kalt./Lieb. entschied das Match gegen die Union Rainbach im Mühlkreis mit 3:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Johannes Hackl schnürte dabei seinen Doppelpack und hielt seine Mannschaft auf Kurs. In der Nachspielzeit wurde es kurios: Christoph Lehner erzielt eine Minute nach seiner Einwechslung den Führungstreffer, jedoch für die falsche Mannschaft.

Hackl-Doppelpack und Eigentor - turbulente Schlussminuten

Rainbach i.M. geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Johannes Hackl das schnelle 1:0 für die SPG W/K/L erzielte. Tobias Auer schoss für die Union Rainbach im Mühlkreis in der 15. Minute das erste Tor und stellte den Ausgleich wieder her. Marcel Katzmair witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den Gast ein (33.). Geschockt zeigte sich die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau nicht. Nur wenig später war Hackl mit dem erneuten Ausgleich zur Stelle (35.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten. Unglücksrabe Christoph Lehner gelang dieses Kunststück nur eine Minute nach seiner Einwechslung und brachte Weitersf./Kalt./Lieb. damit kurz vor dem Abpfiff in Führung (92.). Am Ende verbuchte die SPG W/K/L gegen Rainbach i.M. einen Sieg.

Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Union Rainbach im Mühlkreis wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit diesem Sieg zog die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau an Rainbach i.M. vorbei auf Platz neun. Die Union Rainbach im Mühlkreis fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau – Union Rainbach im Mühlkreis, 3:2 (2:2)

8 Johannes Hackl 1:0

15 Tobias Auer 1:1

33 Marcel Katzmair 1:2

35 Johannes Hackl 2:2

92 Eigentor durch Christoph Lehner 3:2

