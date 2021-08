Saxen krallt sich die Tabellenspitze

Details Sonntag, 29. August 2021 20:53

Im Spiel der Union Saxen gegen den USV St. Oswald/Freistadt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Saxen. 150 Zuschauer hatten sich im Waldstadion in Saxen eingefunden und sahen bei trübem Wetter eine hitzige und vor allem torreiche Partie, mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren.

St. Oswald/Freistadt trifft, Saxen antwortet gekonnt

Ales Koci machte in der zwölften Minute das 1:0 des USV St. Oswald/Fr. perfekt und brachte seine Mannschaft in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den die Union Saxen bereits wenig später in Person von Philipp Mühlehner besorgte (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benjamin Krempl in der 18. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte St. Oswald/Fr. einen knappen Vorsprung herausgespielt. Valentin Benedikt Panhofer war es, der in der 54. Minute den Ball im Tor des Gasts unterbrachte. Matthias Lehbrunner war zur Stelle und markierte das 3:2 von Saxen (68.). Am Schluss schlug die Union Saxen den USV St. Oswald/Freistadt mit 3:2.

Saxen belegt nach dem Sieg gegen St. Oswald/Freistadt mit sieben Punkten auf dem Konto den zweiten Tabellenrang.

St. Oswald/Fr. verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem elften Rang. In dieser Saison sammelte der USV St. Oswald/Fr. bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – USV St. Oswald/Freistadt, 3:2 (1:2)

12 Ales Koci 0:1

16 Philipp Mühlehner 1:1

18 Benjamin Krempl 1:2

54 Valentin Benedikt Panhofer 2:2

68 Matthias Lehbrunner 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!