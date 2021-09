Last-Minute-Remis: Wurm wird zum Held von SC Tragwein-Kamig

Details Montag, 06. September 2021 09:42

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SC BT-Bau Tragwein/Kamig und der Union Schönau 2:2. Ein Doppelschlag innerhalb von acht Minuten (70., 78.) brachte die Gäste vorzeitig in Führung, bis Stefan Wurm in der Nachspielzeit (92.) die heimischen Fans jubeln ließ und in letzter Not den Punkt rettete.

Schönau dreht Partie in der Schlussphase - Wurm gleicht tief in der Nachspielzeit aus

SC Tragwein-Kamig ging in der 35. Minute in Front: Tobias Schützeneder war nach einem Eckball zur Stelle und besorgte den Führungstreffer. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. Florian Lehner beförderte das Leder zum 1:1 von Schönau in die Maschen (70.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Sebastian Liedl, der in der 78. Minute den Führungstreffer durch einen satten Weitschuss ins linke Kreuzeck markierte. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Stefan Wurm zum 2:2 (92.) den SC BT-Bau Tragwein/Kamig vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen SC Tragwein-Kamig und der Union Schönau pari.

Beim SC BT-Bau Tragwein/Kamig präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffern immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). SC Tragwein-Kamig bekleidet mit fünf Zählern Tabellenposition sechs.

Schönau nimmt mit acht Punkten den vierten Tabellenplatz ein.

1. Klasse Nord-Ost: SC BT-Bau Tragwein/Kamig – Union Schönau, 2:2 (1:0)

35 Tobias Schützeneder 1:0

70 Florian Lehner 1:1

78 Sebastian Liedl 1:2

92 Stefan Wurm 2:2

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!