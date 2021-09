Schweinbach siegt: Brandstetter trifft in beide Tore

Details Montag, 06. September 2021 09:28

Gegen die Sportunion Schweinbach holte sich die Union Rainbach im Mühlkreis eine 1:3-Schlappe ab. Lukas Brandstetter brachte dabei beide Mannschaften jeweils einmal in Führung, zuerst die gegnerische (8.) und in Durchgang zwei seine eigene (59.). Weiters trafen Koc (33.) und Holzweber (62.) für die Gäste.

Schweinbach dreht in Durchgang zwei auf

In der achten Minute lenkte Lukas Brandstetter den Ball zugunsten von Rainbach i.M. ins eigene Netz. Cihan Koc witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die Union Schweinbach ein (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Brandstetter brachte Schweinbach nach 59 Minuten die 2:1-Führung und machte somit sein Eigentor wiedergut. Rene Holzweber schoss die Kugel zum 3:1 für den Gast über die Linie (62.) und sorgte für klare Verhältnisse. Unter dem Strich verbuchte die Sportunion Schweinbach gegen die Union Rainbach im Mühlkreis einen 3:1-Sieg.

In der Defensivabteilung von Rainbach i.M. knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Heimmannschaft wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die Union Schweinbach macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Schweinbach.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – Sportunion Schweinbach, 1:3 (1:1)

8 Eigentor durch Lukas Brandstetter 1:0

33 Cihan Koc 1:1

59 Lukas Brandstetter 1:2

62 Rene Holzweber 1:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!