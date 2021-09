SC St. Pantaleon/Erla bezwingt ungeschlagenen SC St. Valentin und fährt ersten Dreier ein

Details Montag, 13. September 2021 07:21

Der SC St. Valentin büßte mit der 0:2-Niederlage gegen den SC St. Pantaleon-Erla die Tabellenführung ein. Kurios: die Gäste waren bisher ungeschlagen, während die Hausherren noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto hatten. Die Mannschaft von Thomas Engelmair konnte über die volle Spieldauer überzeugen und einen souveränen Dreier einfahren.

Starke Hausherren - St. Valentin kommt nicht ins Spiel

Tobias Watzinger nutzte die Chance für St. Pant.-Erla und beförderte in der 32. Minute das Leder per Freistoß zum 1:0 ins Netz. 390 Zuseher sahen einen zähen ersten Durchgang und eine schwache Leistung des SC St. Valentin. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Göktan Özyilmaz baute in der 54. Spielminute die Führung aus und stellte auf 2:0 aus Sicht des Tabellenschlusslichts. St. Valentin konnte keine Aufholjagd mehr starten und musste sich nach einer durchwachsenen Leistung beim SC St. Pantaleon-Erla mit 2:0 geschlagen geben.

St. Pantaleon/Erla muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für St. Pant.-Erla ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der SC St. Pantaleon-Erla fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Der SC St. Valentin ist mit acht Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 13 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Nord-Ost, jedoch kam dieser gegen St. Pantaleon/Erla nicht voll zum Zug. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat St. Valentin momentan auf dem Konto.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – SC St. Valentin, 2:0 (1:0)

32 Tobias Watzinger 1:0

54 Göktan Özyilmaz 2:0

