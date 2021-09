Union Lasberg dank Hackl-Doppelpack voll im Geschäft

Details Montag, 13. September 2021 08:41

Nichts zu holen gab es für die Union Pabneukirchen bei der Union Lasberg. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lasberg die Nase vorn.

Hackl schnürt Doppelpack, Lasberg dominiert

Bereits in der vierten Minute fand Raphael Baumgartner Michael Hackl in der Mitte, der Lasberg-Goalgetter stellte wiedermal seine Torjägerqualitäten unter Beweis und nickte zur frühen Führung ein. In der 18. Minute brachte Rene Kloibhofer den Ball per Freistoß im Netz der Union Lasberg unter und stellte den Gleichstand wiederher. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Wald mit einem satten Weitschuss in der 30. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand von 2:1 in die Kabine. Mit dem 3:1 sicherte Hackl Lasberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch kurz vor Schluss seinen zweiten Tagestreffer (85.). Schließlich sprang für die Union Wimberger Haus Lasberg gegen Pabneukirchen ein Dreier heraus.

Bei der Union Lasberg präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Lasberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Union Pabneukirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato neun Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison.

Die Union Wimberger Haus Lasberg setzte sich mit diesem Sieg von der Union Pabneukirchen ab und nimmt nun mit sieben Punkten den achten Rang ein, während Pabneukirchen weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den 11. Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Wimberger Haus Lasberg – Union Pabneukirchen, 3:1 (2:1)

4 Michael Andreas Hackl 1:0

18 Rene Kloibhofer 1:1

30 Stefan Wald 2:1

85 Michael Andreas Hackl 3:1

