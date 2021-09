Tragwein-Kamig vs. Union Schweinbach: hin und her und doch kein Sieger

Details Montag, 20. September 2021 07:50

2:2 hieß es nach dem Spiel des SC BT-Bau Tragwein/Kamig gegen die Sportunion Schweinbach. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Trotz eines Doppelpacks von Manuel Mühlbachler konnten die Hausherren die zwischenzeitliche Führung nicht über die Zeit retten und mussten am Ende des Tages mit einem Punkt leben.

Tauziehen um drei Punkte findet keinen Sieger

Keine der Mannschaften konnte in Durchgang eins vor dem Tor zwingend werden, Tragwein hatte mehr Spielanteile, Schweinbach scheiterte vor dem Kasten am eigenen Unvermögen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Tragwein-Kamig und die Union Schweinbach ohne Torerfolg in die Kabinen. Vor 250 Zuschauern markierte Cihan Koc die Führung für Schweinbach (57.). Der Stürmer der Gäste nutzte einen Fehler und schob gekonnt zur Führung ein. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte wenig später den Ausgleich (61.). Manuel Mühlbachler vernaschte zwei Gegenspieler und schloss flach ins rechte Eck ab, 1:1. Nur fünf Minuten später schnürte Mühlbachler nach Vorarbeit von Kevin Hochedlinger seinen Doppelpack. In der 76. Spielminute stellte Rene Holzweber den Gleichstand wiederher, als er sich sicher vom Punkt zeigte und einen Elfmeter verwandelte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SC Tragwein-Kamig und die Union Schweinbach spielten unentschieden.

Mit zehn Punkten aus sechs Partien ist der SC BT-Bau Tragwein/Kamig noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

Schweinbach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast besetzt momentan mit acht Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Nur einmal ging die Sportunion Schweinbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Nord-Ost: SC BT-Bau Tragwein/Kamig – Sportunion Schweinbach, 2:2 (0:0)

57 Cihan Koc 0:1

61 Manuel Christof Mühlbachler 1:1

66 Manuel Christof Mühlbachler 2:1

76 Rene Holzweber 2:2

