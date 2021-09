Saxen dreht Partie und schickt Schönau punktlos nach Hause

Details Sonntag, 26. September 2021 22:56

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die Union Saxen mit 2:1 gegen die Union Schönau für sich entschied. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Saxen. Erst in der zweiten Hälfte gelang es den Hausherren das Spielgerät in die Maschen zu befördern und das Spiel zu drehen.

Gerald Kriechbaumer zeichnete für den ersten Tagestreffer verantwortlich, er nutzte in der 27. Minute die Chance für Schönau und beförderte das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Die Union Schönau verbuchte zum Pausentee eine knappe Führung. Die Heimmannschaft kam besser aus der Kabine und belohnte sich in der 60. Spielminute. Kevin Pretl war zur Stelle und netzte zum Ausgleich ein. Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Matthias Lehbrunner, der in der 76. Minute das Spielgerät über die Linie beförderte. Die Union Saxen hatte das Spiel erfolgreich gedreht und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Die Union Saxen beißt sich in der Aufstiegszone fest. An Saxen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nord-Ost. Die Union Saxen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Saxen fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Mit acht Zählern aus sieben Spielen steht Schönau momentan im Mittelfeld der Tabelle. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird die Union Schönau nach unten durchgereicht.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – Union Schönau, 2:1 (0:1)

27 Gerald Kriechbaumer 0:1

60 Kevin Pretl 1:1

76 Matthias Lehbrunner 2:1

