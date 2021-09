Negativserie von Pabneukirchen hält weiter an

Details Sonntag, 26. September 2021 23:09

Mit 0:3 verlor Pabneukirchen am vergangenen Samstag deutlich gegen St. Valentin. Der SC St. Valentin war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Von früher Dominanz war jedoch nicht die Rede - erst in den Schlussminuten gelang es den Hausherren den Sack zuzumachen.

Raphael Fischelmayr war der erste Torschütze der Partie, er traf in der 19. Spielminute für St. Valentin ins Schwarze. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es keiner der beiden Mannschaften einen weiteren Treffer zu markieren. Somit hatte St. Valentin zur Pause eine hauchdünne Führung inne. Erst tief in der Schlussphase machten die Hausherren den Deckel drauf. Can Öncel zeichnete für das 2:0 verantwortlich. Für das 3:0 zugunsten des SC St. Valentin sorgte dann kurz vor Schluss Gabriel Sandner, der St. Valentin und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC St. Valentin am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pabneukirchen.

Nach dem klaren Erfolg über die Union Pabneukirchen festigt St. Valentin den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung des SC St. Valentin funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Die Saison von St. Valentin verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC St. Valentin nun schon vier Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Pabneukirchen rangiert mit vier Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst sechs Treffer markierte die Union Pabneukirchen – kein Team der 1. Klasse Nord-Ost ist in diesem Belangen schlechter. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Pabneukirchen alles andere als positiv.

Mit 14 Punkten auf der Habenseite herrscht bei St. Valentin eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei der Union Pabneukirchen nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Valentin – Union Pabneukirchen, 3:0 (1:0)

19 Raphael Fischelmayr 1:0

86 Can Öncel 2:0

92 Gabriel Sandner 3:0

