Schönau feiert knappen Erfolg gegen Schlusslicht

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:50

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Schönau und Weitersf./Kalt./Lieb. an diesem achten Spieltag. Die SPG W/K/L erlitt gegen die Union Schönau erwartungsgemäß eine Niederlage. Nach einer überzeugenden Vorstellung in Durchgang eins und zwischenzeitlicher 3:0-Führung gaben die Hausherren die Führung in einer turbulenten Schlussphase fast aus der Hand.

Das erste Tor des Spiels ging an Schönau. Allerdings gelang dies nur mithilfe der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, denn Unglücksrabe Michael Eckl beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). Florian Lehner versenkte die Kugel zum 2:0 (17.) und machte den Traumstart perfekt. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) sorgte Stefan Scheuchenpflug für vermeintlich klare Verhältnisse und schoss einen weiteren Treffer für die Union Schönau. Nach dem souveränen Auftreten der Gastgeber überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Für das erste Tor der hitzigen Schlussphase war Sebastian Schmalzer verantwortlich, der in der 81. Minute per Elfmeter das 1:3 besorgte. An den Treffer anzuknüpfen, gelang den Gästen erst in der 92. Spielminute, als Raphael Sturm zur Stelle war und das Leder über die Linie drückte. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte die SPG W/K/L noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kamen die Gäste am Ende nicht mehr.

Es bleibt weiter spannend in der 1. Klasse Nord-Ost, Schönau fällt trotz des Sieges auf Platz zehn herab, ist jedoch nur zwei Punkte hinter Tragwein/Kamig, die den vierten Rang einnehmen.

23 Gegentreffer musste die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann bekommt die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Schönau gerät die SPG W/K/L immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Weitersf./Kalt./Lieb. alles andere als positiv.

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 3:2 (3:0)

11 Eigentor durch Michael Eckl 1:0

17 Florian Lehner 2:0

42 Stefan Scheuchenpflug 3:0

81 Sebastian Schmalzer 3:1

92 Raphael Sturm 3:2

