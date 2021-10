Lenz trifft dreifach: USV St. Oswald/Fr. deklassiert St. Pantaleon/Erla

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 21:59

Der USV St. Oswald/Fr. fertigte St. Pantaleon/Erla am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. St. Oswald/Fr. enttäuschte die Erwartungen nicht. Trotz der vermeintlich klaren Überlegenheit der Hausherren war die Partie lange ausgeglichen, nachdem es torlos in die Kabinen ging drehte die Offensive der heimischen auf und fegte die Gäste vom Platz.

Lenz hat Hattrick parat

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, keines der Teams konnte im ersten Durchgang das Spielgerät über die Linie drücken. Robert Lenz brachte nach Wiederanpfiff sein Team in der 51. Minute nach vorn. In der 61. Minute brachte Filip Rezac das Netz für den USV St. Oswald/Freistadt zum Zappeln und stellte auf 2:0. Lenz gelang ein Doppelpack (67./70.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte und gleichzeitig seinen Hattrick perfekt machte. Marc Trenda gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV St. Oswald/Fr. (89.). Am Ende kam St. Oswald/Fr. gegen St. Pant.-Erla zu einem verdienten Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich das Heimteam beim Sieg gegen den SC St. Pantaleon-Erla verlassen, und auch tabellarisch sieht es für den USV St. Oswald/Freistadt weiter verheißungsvoll aus. Die Verteidigung des USV St. Oswald/Fr. wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zehnmal bezwungen. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV St. Oswald/Fr. Zuletzt lief es erfreulich für St. Oswald/Fr, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt St. Pantaleon/Erla weiter im Schlamassel. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 26 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Lage von St. Pantaleon/Erla bleibt angespannt. Gegen den USV St. Oswald/Freistadt musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USV St. Oswald/Fr. stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC St. Valentin vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Pant.-Erla die Union Bad Kreuzen.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – SC St. Pantaleon-Erla, 5:0 (0:0)

51 Robert Lenz 1:0

61 Filip Rezac 2:0

67 Robert Lenz 3:0

70 Robert Lenz 4:0

89 Marc Trenda 5:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!