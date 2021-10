SC Tragwein-Kamig auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 23. Oktober 2021 13:36

Pabneukirchen konnte SC Tragwein-Kamig nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig hat alle Erwartungen erfüllt und lacht vor Anpfiff der Samstagsspiele vorläufig von der Tabellenspitze.

Tragwein/Kamig vorne wie hinten souverän

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der zwischenzeitliche Tabellenführer bereits in Front. Kevin Hochetlinger markierte in der dritten Minute die Führung. Noch in der ersten Hälfte, genauer gesagt in der 35. Spielminute, erhöhte Manuel Mühlbachler nach Vorarbeit von Dietmar Frauenhuber auf 2:0 zu Gunsten der Gäste. Zur Pause hatte sich der SC Tragwein/Kamig eine komote Führung erspielt und konnte den Kabinengang beruhigt antreten. Der dritte Streich von SC Tragwein-Kamig war Stefan Wurm vorbehalten (67.), der nach einer Frauenhuber-Ecke zur Stelle war und das Spielgerät in die Maschen nickte. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig baute den Vorsprung in der 82. Minute aus, Manuel Mühlbachler staubte nach einem Schuss von Schützeneder ab und machte den 4:0-Endstand aus Sicht der Gäste perfekt. Am Ende nahm SC Tragwein-Kamig bei der Union Pabneukirchen einen Auswärtssieg mit.

Pabneukirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den SC BT-Bau Tragwein/Kamig steht die Union Pabneukirchen mit dem Rücken zur Wand. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Gastgeber bislang noch nicht. Der Angriff von Pabneukirchen ist mit acht Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nord-Ost. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Union Pabneukirchen alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase von Pabneukirchen dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SC Tragwein-Kamig in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Erfolgsgarant des SC BT-Bau Tragwein/Kamig ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 32 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von SC Tragwein-Kamig verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC BT-Bau Tragwein/Kamig nun schon sechs Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Zuletzt lief es erfreulich für SC Tragwein-Kamig, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Als Nächstes steht für die Union Pabneukirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:30 Uhr) geht es gegen den USV St. Oswald/Freistadt. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig empfängt – ebenfalls am Samstag – die Union Rainbach im Mühlkreis.

1. Klasse Nord-Ost: Union Pabneukirchen – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 0:4 (0:2)

3 Kevin Hochetlinger 0:1

35 Manuel Christof Mühlbachler 0:2

67 Stefan Wurm 0:3

82 Manuel Christof Mühlbachler 0:4

