3x Auer! Rainbach i.M. hat gegen Luftenberg die Nase vorn

Details Montag, 25. Oktober 2021 00:35

Die Union Rainbach im Mühlkreis und die ASKÖ Luftenberg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Doppelpack von Tobias Auer bringt Rainbach auf Siegerstraße

Die Hausherren starteten gut in die Partie und kontrollierten zu Beginn das Spielgeschehen. Entgegen des Spielverlaufs war es dann Oliver Permadinger der die ASKÖ Luftenberg in Führung brachte (14.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tobias Auer seine Chance und schoss das wichtige 1:1 (43.) für Rainbach i.M. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff ging die Union Rainbach im Mühlkreis durch den zweiten Treffer von Tobias Auer in Führung (63.). Philipp Auer beförderte das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (71.) und sorgte für vermeintlich klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit (92.) gelang Luftenberg der Anschlusstreffer, jedoch kam dieser zu spät - eine Minute später beendete der Unparteiische die Partie und die drei Punkte blieben in Rainbach.

Aktuelle Lage der Teams

Durch die drei Punkte verbesserte sich die Union Rainbach im Mühlkreis im Tableau auf die elfte Position. Rainbach i.M. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Die letzten Resultate der Union Rainbach im Mühlkreis konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Die ASKÖ Luftenberg belegt momentan mit 16 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Luftenberg momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Rainbach i.M. ist der SC BT-Bau Tragwein/Kamig (Samstag, 17:00 Uhr). Die ASKÖ Luftenberg misst sich am selben Tag mit der Union Saxen (14:30 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – ASKÖ Luftenberg, 3:2 (1:1)

14 Oliver Permadinger 0:1

43 Tobias Auer 1:1

63 Tobias Auer 2:1

71 Philipp Auer 3:1

92 Paul Hentschlaeger 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!