St. Valentin siegt souverän in Bad Kreuzen

Details Montag, 01. November 2021 18:41

In der zwölften Runde der 1. Klasse Nord-Ost war der SC St. Valentin zu Gast bei der Union Bad Kreuzen. Beide Mannschaften spielen bisher eine ordentliche Saison und rangieren im oberen Drittel der Tabelle. Ein Klassenunterschied war am gestrigen Sonntagnachmittag jedoch zu erkennen - der SC St. Valentin siegte souverän mit 4:0.

Bad Kreuzen geriet in der 45. Minute erstmalig ins Hintertreffen, Michael Bräuer war zur Stelle, brach nach einer überzeugenden ersten Hälfte der Gäste den Bann und stellte auf 1:0. St. Valentin führte zur Halbzeit somit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das 2:0 des Gasts stellte Sebastian Gschnaidtner nach einem Eckball per Kopfball sicher (61.). In der 82. Spielminute gab es dann Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren - Can Öncel trat an und verwertete den umstrittenen Strafstoß souverän zum 3:0. Thomas Schlager besorgte zwei Minuten später schließlich den vierten Treffer für St. Valentin (84.) und machte den hochverdienten 4:0-Endstand perfekt. Schlussendlich reklamierte der SC St. Valentin einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Union Bad Kreuzen in die Schranken.

Bad Kreuzen belegt momentan mit 20 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Union Bad Kreuzen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

St. Valentin holte auswärts bisher nur acht Zähler. Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SC St. Valentin in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Offensiv sticht St. Valentin in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des SC St. Valentin verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat St. Valentin nun schon sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Bad Kreuzen zur Union Pabneukirchen, am gleichen Tag begrüßt der SC St. Valentin die Union Schönau vor heimischem Publikum.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – SC St. Valentin, 0:4 (0:1)

45 Michael Bräuer 0:1

61 Sebastian Gschnaidtner 0:2

82 Can Öncel 0:3

84 Thomas Schlager 0:4

