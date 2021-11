Neun Partien ohne Sieg: Weitersf./Kalt./Lieb. setzt Negativtrend gegen Lasberg fort

Details Montag, 01. November 2021 18:44

Am Samstag verbuchte die Union Lasberg einen 2:0-Erfolg gegen Weitersf./Kalt./Lieb. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Thomas Lestina brachte die Gäste bereits früh in Führung, ehe Peter Ploberger in der 33. Minute nachlegte und für eine komfortable Ausgangslage zum Pausenpfiff sorgte.

Für das erste Tor sorgte Tomas Lestina. In der sechsten Minute traf der Spieler von Lasberg ins Schwarze und ließ die mitgereisten Fans zum ersten Mal jubeln. Peter Ploberger legte in der 33. Spielminute nach und brachte die Union Lasberg in ruhiges Fahrwasser. Den Grundstein für den Sieg über die SPG W/K/L legte die Union Wimberger Haus Lasberg bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

34 Gegentreffer musste die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der Gastgeber besetzt mit fünf Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Im Angriff von Weitersf./Kalt./Lieb. herrscht Flaute. Erst elfmal brachte die SPG W/K/L den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau alles andere als positiv. Weitersf./Kalt./Lieb. entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Die Union Lasberg holte auswärts bisher nur acht Zähler. Die drei Punkte brachten Lasberg in der Tabelle voran. Die Union Wimberger Haus Lasberg liegt nun auf Rang sieben. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat die Union Lasberg derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Lasberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Samstag reist die SPG W/K/L zum SC St. Pantaleon-Erla, zeitgleich empfängt die Union Wimberger Haus Lasberg die Sportunion Schweinbach.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau – Union Wimberger Haus Lasberg, 0:2 (0:2)

6 Tomas Lestina 0:1

33 Peter Ploberger 0:2

