St. Pantaleon/Erla beendet die Negativserie

Details Montag, 08. November 2021 00:19

Nach der Auswärtspartie gegen den SC St. Pantaleon-Erla stand die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit leeren Händen da. St. Pantaleon/Erla gewann 3:0. St. Pant.-Erla ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Weitersf./Kalt./Lieb. einen klaren Erfolg.

Özyilmaz schnürt Doppelpack

Gleich zu Spielbeginn traf der SC St. Pantaleon-Erla zur frühen Führung (5.), Göktan Özyilmaz brachte die Hausherren mit seinem ersten Tagestreffer früh in Führung. Ermin Homovic erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 24 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft der SPG W/K/L ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. St. Pant.-Erla baute den Vorsprung in der 62. Minute aus, wieder war Özyilmaz zur Stelle und sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer für die Vorentscheidung. Letzten Endes schlug der SC St. Pantaleon-Erla im 13. Saisonspiel die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse.

Im letzten Hinrundenspiel errang St. Pantaleon/Erla drei Zähler und weist als Tabellenzwölfter nun insgesamt zwölf Punkte auf. In dieser Saison sammelte der SC St. Pantaleon-Erla bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist St. Pantaleon/Erla wieder in der Erfolgsspur.

37 Gegentreffer hat Weitersf./Kalt./Lieb. mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nord-Ost. Die SPG W/K/L steht mit fünf Punkten auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Im Angriff der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau herrscht Flaute. Erst elfmal brachte Weitersf./Kalt./Lieb. den Ball im gegnerischen Tor unter. Die SPG W/K/L musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Weitersf./Kalt./Lieb. entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt St. Pant.-Erla dann im nächsten Spiel die Sportunion Schweinbach, während die SPG W/K/L am gleichen Tag beim SC St. Valentin antritt.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 3:0 (2:0)

5 Göktan Özyilmaz 1:0

24 Ermin Homovic 2:0

62 Göktan Özyilmaz 3:0

