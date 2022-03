Union Lasberg startet gut ins Frühjahr

Details Montag, 21. März 2022 20:21

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Union Lasberg mit 2:1 gegen Bad Zell gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Lasberg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Lasberg nicht zu stoppen

Die Union Wimberger Haus Lasberg ging in der 21. Minute in Front. Andreas Stütz war der Mann, der vom Elfmeterpunkt eiskalt blieb und die Führung markierte. Michael Andreas Hackl versenkte noch vor der Pause die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (39.). Mit der Führung für die Union Lasberg ging es in die Kabine. Lasberg musste kurz nach Wiederanpfiff den Treffer zum 1:2 hinnehmen (52.), Florian Hölzl machte es nach vergebener Gelegenheit in Hälfte eins besser und verkürzte. Leichter wurde es für die Gäste nicht, Sebastian Gangl sah nach einem rüden Tackling die rote Karte und musste in Minute 74 bereits abtreten. Obwohl der Union Wimberger Haus Lasberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Union Bad Zell zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der drei Zähler machte die Union Lasberg im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Lasberg momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Wimberger Haus Lasberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bad Zell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Union Bad Zell in dieser Saison. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Bad Zell derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war die Union Bad Zell in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Sonntag reist die Union Lasberg zur Union Saxen, zeitgleich empfängt Bad Zell den SC St. Pantaleon-Erla.

1. Klasse Nord-Ost: Union Wimberger Haus Lasberg – Union Bad Zell, 2:1 (2:0)

52 Florian Hoelzl 2:1

39 Michael Andreas Hackl 2:0

21 Andreas Stuetz 1:0