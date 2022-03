Niederlage in letzter Minute: SC St. Valentin gelingt Siegtreffer in Minute 94!

Details Montag, 28. März 2022 22:29

Die Union Schweinbach und St. Valentin boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SC St. Valentin wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Schweinbach zu Ende gegangen.

Gschnaidtner wird zum Helden

In Minute sieben traf St. Valentin zum ersten Mal ins Schwarze, Michael Bräuer wurde perfekt in Szene gesetzt und sorgte für die frühe Führung. Sebastian Gschnaidtner erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 34 Minuten auf 2:0 und brachte die Gäste in vermeintlich ruhiges Fahrwasser. Rene Holzweber nutzte die Chance für die Sportunion Schweinbach nur drei Minuten später und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den SC St. Valentin ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei mussten die etwa 300 angereisten Fans lange auf den nächsten Treffer warte, bekamen dafür eine kinoreife Schlussphase geboten. Paul Wurzinger war es, der in der 81. Minute den Ball im Tor von St. Valentin unterbrachte. In der Nachspielzeit schockte Gschnaidtner die Union Schweinbach, als er das Führungstor für den SC St. Valentin erzielte (94.). Letzten Endes holte St. Valentin gegen Schweinbach drei Zähler.

Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Union Schweinbach rangiert somit auf Platz acht.

Das Konto des SC St. Valentin zählt mittlerweile 32 Punkte. Damit steht St. Valentin auf einem starken zweiten Platz. Die Offensive des SC St. Valentin in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Union Schweinbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer von St. Valentin in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit des SC St. Valentin ist weiter von Erfolg gekrönt. St. Valentin verbuchte insgesamt 10 Siege und zwei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist der SC St. Valentin so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Schweinbach zur Union Pabneukirchen, zeitgleich empfängt St. Valentin die Union Bad Zell.

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – SC St. Valentin, 2:3 (1:2)

94 Sebastian Gschnaidtner 2:3

81 Paul Wurzinger 2:2

37 Rene Holzweber 1:2

34 Sebastian Gschnaidtner 0:2

7 Michael Bräuer 0:1