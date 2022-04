Homovic lässt es richtig krachen - St. Pantaleon/Erla schickt Lasberg punktlos nach Hause!

Details Sonntag, 03. April 2022 19:02

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf den SC St. Pantaleon-Erla hatte die Union Wimberger Haus Lasberg am gestrigen Samstag klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. St. Pantaleon/Erla hat mit dem Sieg über die Union Lasberg einen Coup gelandet. Das Hinspiel hatte Lasberg zu Hause mit 4:0 gewonnen.

Hattrick-Hero Homovic

Mit einem schnellen Doppelpack (19./22.) zum 2:0 schockte Ermin Homovic den Gast. Zuerst machte es ihm die Lasberger Hintermannschaft zu leicht, und beim zweiten Streich nutzte er einen fatalen Fehler vom Schlussmann aus. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach Wiederanpfiff wirkten die Gäste deutlich stärker und verzeichneten eine Chance nach der anderen - nützen konnte man jedoch keine davon. Ab Minute 57 sollte es dann auch nicht leichter werden: Kevin Hackl sah nach Torchancenverhinderung die rote Karte und musste vorzeitig duschen gehen. Ein gebrauchter Nachmittag für die angereisten Lasberger, denen infolge des Platzverweises die Partie auch wieder entglitt. In der Nachspielzeit besserte Homovic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen dritten Tagestreffer für St. Pant.-Erla erzielte. Insgesamt reklamierte der SC St. Pantaleon-Erla gegen die Union Wimberger Haus Lasberg einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Während St. Pant.-Erla am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union Saxen gastiert, duelliert sich die Union Wimberger Haus Lasberg zeitgleich mit dem SC St. Valentin.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – Union Wimberger Haus Lasberg, 3:0 (2:0)

91 Ermin Homovic 3:0

22 Ermin Homovic 2:0

19 Ermin Homovic 1:0