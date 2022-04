Union Schönau feiert Last-Minute Sieg in Luftenberg

Details Montag, 04. April 2022 20:38

Für die ASKÖ Luftenberg gab es in der Heimpartie gegen die Union Schönau, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Schönau löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatten die Gäste ebenso erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Andorfer bringt die Erlösung - Doppelschlag in der Nachspielzeit

Entgegen der Erwartungen sahen die Zuschauer in Durchgang eins ein ausgeglichenes Match, welches wenige Torraumszenen bot, dafür viel Kampf bei suboptimalen Platzverhältnissen. Die erste Halbzeit endete somit auch ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Ähnlich unspektakulär ging es vorerst auch nach dem Seitenwechsel weiter, es dauerte bis zur Schlussphase, bis der erste Treffer bejubelt werden durfte. Alexander Andorfer brach für die Union Schönau schließlich den Bann und markierte in der 90. Minute nach Vorarbeit von Gusenbauer die Führung. Kurz darauf traf auch noch Gerald Kriechbaumer in der Nachspielzeit für Schönau (93.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für die Union Schönau. Man hatte sich in letzter Not gegen Luftenberg durchgesetzt.

Die ASKÖ Luftenberg findet sich nach Rückrundenstart in der unteren Tabellenhälfte wieder. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 10 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und ein Unentschieden in der Bilanz. Luftenberg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schönau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Schönau ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Schönau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte die Union Schönau lediglich vier Niederlagen ein. Schönau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nächster Prüfstein für die ASKÖ Luftenberg ist die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Die Union Schönau misst sich zur selben Zeit mit dem SC BT-Bau Tragwein/Kamig.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Luftenberg – Union Schönau, 0:2 (0:0)

93 Gerald Kriechbaumer 0:2

90 Alexander Andorfer 0:1