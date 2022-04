USV St. Oswald/Freistadt lacht nach Sieg in Bad Kreuzen (vorerst) von der Tabellenspitze

Details Samstag, 09. April 2022 16:29

Zum Auftakt der 17. Runde der 1. Klasse Nord-Ost empfing die Union Bad Kreuzen den USV St. Oswald/Freistadt und wollte den Titelaspiranten ärgern. Die Mannen von Trainer Richard Grammer gingen auch engagiert ans Werk, mussten sich aber am Ende mit 1:3 geschlagen geben und rangieren nach der zweiten Pleite binnen sechs Tagen im Niemandsland der Tabelle. Die Pröll-Elf hingegen feierte im dritten Rückrundenspiel den dritten Sieg und lacht vorerst von der Tabellenspitze.

Favorit mit Start nach Maß

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Oberlaber wurden die Geste ihrer Favoritenrolle gerecht und nahmen das Heft in die Hand. Bereits in der Anfangsphase erzwang der Aufstiegsspirant vor rund 150 Besuchern die Vorentscheidung. In Minute acht setzte Robert Lenz, der am Donnerstag von Landesligist Sattledt als neuer Trainer präsentiert wurde, nach einem langen Ball das Leder mit einem satten Schuss ins lange Eck. Fünf Minuten später war Ales Koci mit einem sehenswerten Schlenzer erfolgreich. Danach nahm der USV den Fuß vom Gas, entwickelte sich fortan ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel. Vor den beiden Toren entwickelten sich jedoch kaum gefährliche Szenen, somit ging es mit 0:2 in die Kabinen.

Lenz mit 24. Saisontreffer

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer zunächst ein munteres Hin und Her zu sehen, das Spiel verlief in Durchgang zwei jedoch zerfahren. Das hatte damit zu tun, dass die Akteure nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem tiefen Boden zu kämpfen hatten. In Minute 73 holte St. Oswalds Goalgetter zum entscheidenden Schlag aus, als Lenz nach einer Flanke von Benjamin Krempl und einem Gestochere goldrichtig stand und mit seinem bereits 24. Saisontreffer auf 0:3 stellte. Der Sieg der Gäste hätte am Ende deutlicher ausfallen können, doch während Krempl nur Aluminium traf, konnte Filip Rezac zwei dicke Chancen nicht nutzen. In Minute 82 durften auch die heimischen Fans jubeln, als Koci den Ball verlor und Patrick Binder zum 1:3-Endstand traf.

Georg Pröll, Trainer USV St. Oswald/Freistadt:

"Nach einer starken Anfangsphase konnten wir einen verdienten und letztendlich ungefährdeten Sieg feiern. Der Dreier war ungemein wichtig und konnten in der Tabelle vorlegen. Die Richtung stimmt, zudem herrscht in der Mannschaft eine tolle Stimmung".

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft