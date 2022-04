Rainbach i.M. trumpft bei Union Schweinbach auf

Details Samstag, 09. April 2022 17:37

Rainbach i.M. errang am gestrigen Freitagabend einen 4:2-Sieg über die Union Schweinbach. Die Hausherren wurden bei ihrer Flutlichtpremiere somit ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und mussten in einer umkämpften Partie die Punkte abgeben. Das Hinspiel hatte Schweinbach noch mit 3:1 gewonnen.

Zwei Platzverweise, sechs Tore - Schweinbach und Rainbach schenken sich nichts

Philipp Auer brachte das Heimteam bereits in der 23. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Daniel Winkler das 1:1 zugunsten der Sportunion Schweinbach (40.) und markierte zugleich den Pausenstand einer umkämpften, aber ereignisarmen Partie. Zum Seitenwechsel hatte somit auch keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Hausherren erwischten einen Traumstart in den zweiten Durchgang und gingen direkt in Führung. Rene Holzweber war es, der in der 48. Minute das Spielgerät im Tor der Union Rainbach im Mühlkreis unterbrachte. Binnen weniger Minuten gelang es den Gästen, den Rückstand nicht nur zu egalisieren, sondern auch selbst in Führung zu gehen. Mario Wagner schoss zuerst für die Gäste in der 56. Minute das zweite Tor und Marcel Katzmair versenkte die Kugel zum 3:2 (60.). In Minute 64 wurde es dann unschön, nach einer Tätlichkeit sah Daniel Birngruber die rote Karte und wurde von Schiedsrichter Karel Hinterreither vorzeitig duschen geschickt. In Überzahl drückten die Hausherren zwar, konnten jedoch nicht mehr zwingende werden vor dem Gehäuse der Rainbacher und verzeichneten mit Maximilian Hauser, der für ein Foulspiel mit gelb-rot vorzeitig vom Platz musste, ebenso einen Platzverweis. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Darius Schwingshandl, der das 4:2 aus Sicht von Rainbach i.M. perfekt machte (88.). Schließlich strich die Union Rainbach im Mühlkreis die Optimalausbeute gegen die Union Schweinbach ein.

Schweinbach findet sich derzeit im Tabellenmittelfeld wieder. Die Sportunion Schweinbach verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Rainbach hingegen rangiert ein paar Ränge weiter unten im unteren Tabellenmittelfeld. Die Union Rainbach im Mühlkreis bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Das nächste Spiel der Union Schweinbach findet am 18.04.2022 bei der ASKÖ Luftenberg statt, Rainbach i.M. empfängt am selben Tag die Union Bad Zell.

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – Union Rainbach im Mühlkreis, 2:4 (1:1)

88 Darius Schwingshandl 2:4

60 Marcel Katzmair 2:3

56 Mario Wagner 2:2

48 Rene Holzweber 2:1

40 Daniel Winkler 1:1

23 Philipp Auer 0:1