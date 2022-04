Dritte Pleite von Bad Kreuzen in Serie - Saxen knüpft vorne an!

Details Sonntag, 17. April 2022 17:59

Saxen gewann das Samstagsspiel gegen Bad Kreuzen mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Saxen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die Union Saxen hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Karl bringt Saxen auf die Siegerstraße

Der Gast ging per Elfmeter durch Julian Karl in der 39. Minute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Saxen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Wenig später behauptete sich die Union Saxen gegen die Hintermannschaft der Union Bad Kreuzen und Philipp Mühlehner war nach Vorarbeit von Patrick Holzmann zur Stelle und besorgte das 2:0 (56.). Karl vollendete nur wenige Augenblicke später zum dritten Tagestreffer in der 58. Spielminute. Lukas Grafeneder schoss die Kugel zum 1:3 für Bad Kreuzen per Strafstoß über die Linie (60.). Der vierte Streich von Saxen war Kevin Pretl vorbehalten (67.). Kurz vor Ultimo war noch Stefan Fraundorfer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Union Bad Kreuzen verantwortlich (81.). Letzten Endes ging die Union Saxen im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Kurz vor Saisonende steht Bad Kreuzen mit 24 Punkten auf Platz sieben. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat die Union Bad Kreuzen momentan auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt Saxen auf Platz vier. Mit dem Sieg baute Saxen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Saxen elf Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Mit insgesamt 35 Zählern befindet sich die Union Saxen voll in der Spur. Die Formkurve von Bad Kreuzen dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist die Union Bad Kreuzen zur Union Schönau, zeitgleich empfängt Saxen den SC St. Valentin.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – Union Saxen, 2:4 (0:1)

81 Stefan Fraundorfer 2:4

67 Kevin Pretl 1:4

60 Lukas Grafeneder 1:3

58 Julian Karl 0:3

56 Philipp Mühlehner 0:2

39 Julian Karl 0:1