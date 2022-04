Union Bad Zell setzt Siegesserie fort

Details Sonntag, 24. April 2022 11:51

Am 19. Spieltag der 1. Klasse Nord-Ost stand die Begegnung zwischen der Union Bad Zell und der ASKÖ Luftenberg auf dem Programm. Nach dem Ende der Ära von Marian Haider tragen im Hedwigspark Mario Gusenbauer, Martin Riepl und Andreas Schmid die Verantwortung. Unter der Leitung dieses Trios nahm die Union zuletzt Fahrt auf, wusste auch am Samstagabend zu gefallen und feierte mit einem 3:1-Erfolg den dritten Sieg in Serie. Die seit 16. Oktober 2021 erfolglosen Luftenberger hingegen mussten die bereits fünfte Rückrundeniederlage einstecken und im zehnten Auswärtsspiel den Platz zum achten Mal als Verlierer verlassen.

Hausherren mit Blitzstart

Das Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle war von Beginn an eine klare Angelegenheit. Die überaus entschlossenen und aggressiven Hausherren nahmen sofort das Heft in die Hand und erreichten schon in der Anfangsphase die Siegerstraße. Nach nur 180 Sekunden hatten die heimischen Fans Grund zur Freude. Nach einem rasch abgespielten Freistoß und einer Flanke war Florian Mairböck im zweiten Versuch erfolgreich und brachte die Bad Zeller in Front. Nach zehn Minuten musste Gästegoalie Martin Tischberger abermals hinter sich greifen, als Florian Hölzl nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Mit der komfortablen Führung im Rücken nahm die Union den Fuß vom Gas, machte in der Schlussphase der ersten Halbzeit aber den Deckel drauf. Sebastian Gangl zog aus rund 25 Metern ab und knallte die Kugel zum 3:0-Pausenstand unter die Latte.

Luftenberger Ehrentreffer in der Nachspielzeit

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dizdarevic stand bei den Hausherren Dienst nach Vorschrift am Programm. Die Union hatte die drei Punkte längst in der Tasche, lieferte in Halbzeit zwei jedoch eine mäßige Performance ab. Obwohl die Bad Zeller zu Chancen kamen, die Mairböck und Hölzl jedoch vergaben, traten die Gäste im zweiten Abschnitt wesentlich aggressiver auf. Trotz der zwölften Saisonniederlage vor Augen gingen die Luftenberger nun aggressiv ans Werk. Die ASKÖ konnte zunächst zwei gute Möglichkeiten nicht nutzen, belohnte sich in Minute 91 dann aber doch mit dem Ehrentreffer, für den Florian Huemer nach einem Einwurf verantwortlich zeichnete.

Martin Riepl, Sektionsleiter-Stellvertreter Union Bad Zell:

"Auch wenn wir nach der Pause die Zügel haben schleifen lassen, war das Spiel eine klare Sache. Wir freuen uns über das Fortsetzen der Siegesserie und auch darüber, dass wir uns von der gefährlichen Zone der Tabelle absetzen konnten. Sollte nicht etwas Außergewöhnliches passieren, erwarten uns ruhige Wochen".