SC St. Valentin bleibt mit souveränem Sieg gegen Saxen vorne dran

Details Montag, 25. April 2022 17:51

Mit Saxen und St. Valentin trafen sich am Sonntag zwei Topteams der 1. Klasse Nord-Ost. Für die Union Saxen schien der SC St. Valentin aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte St. Valentin mit 1:0 gewonnen.

Schlager schlägt doppelt per Freistoß zu

Für das erste Tor sorgte Thomas Schlager. In der 24. Minute traf der Spieler der Gäste per Freistoß ins Schwarze. Saxen brachte das Netz in der 42. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Philipp Mühlehner war nach Assist von Pretl zur Stelle und glich aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nur vier Minuten später erzielte der SC St. Valentin die 2:1-Führung, Can Öncel nickte das Leder über die Linie. Das 3:1 für St. Valentin stellte Schlager sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal per Freistoß. Sebastian Gschnaidtner legte in der 72. Minute zum 4:1 für den SC St. Valentin nach und sorgte für klare Verhältnisse. Die 1:4-Heimniederlage der Union Saxen war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Zahlen und Fakten

Die Heimmannschaft steht mit 35 Punkten auf Platz vier. Die gute Bilanz von Saxen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Saxen bisher 11 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Saxen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt St. Valentin auf Platz drei. Offensiv konnte dem SC St. Valentin in der 1. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 45 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute der SC St. Valentin die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Valentin 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief St. Valentin konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am Sonntag muss die Union Saxen bei der Union Schönau ran, zeitgleich wird der SC St. Valentin von der Union Pabneukirchen in Empfang genommen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – SC St. Valentin, 1:4 (1:1)

72 Sebastian Gschnaidtner 1:4

52 Thomas Schlager 1:3

49 Can Öncel 1:2

42 Philipp Mühlehner 1:1

24 Thomas Schlager 0:1