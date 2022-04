Hinterreiter schnürt Viererpack - Torfestival zwischen Schönau und Bad Kreuzen!

Details Montag, 25. April 2022 17:56

Die Union Schönau drehte einen 1:2-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 6:3-Erfolg gegen die Union Bad Kreuzen. Auf dem Papier ging Schönau als Favorit ins Spiel gegen Bad Kreuzen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es der Union Bad Kreuzen gelungen, das Hinspiel mit 2:0 für sich zu entscheiden.

Tore am laufenden Band

Roland Hinterreiter brachte die Union Schönau in der zweiten Minute in Front. Agim Gashi beförderte das Leder zum 1:1 von Bad Kreuzen in die Maschen (23.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Binder mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Schönau (44.). Zur Pause war die Union Bad Kreuzen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Hinterreiter mit den Treffern (60./68./71.) zum 4:2 für die Union Schönau. Für ruhige Verhältnisse sorgte Gerald Kriechbaumer, als er das 5:2 für die Heimmannschaft besorgte (76.). In der 85. Minute brachte Bad Kreuzen das Netz zum Zappeln, Philipp Hochstöger zeichnete sich für diese Ergebniskosmetik verantwortlich. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kriechbaumer, der das 6:3 aus Sicht von Schönau perfekt machte (89.). Am Schluss fuhr die Union Schönau gegen die Union Bad Kreuzen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Schönau befindet sich mit 33 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Mit dem Sieg baute Schönau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Schönau 10 Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Die letzten Resultate der Union Schönau konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bad Kreuzen rutscht auf den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Union Bad Kreuzen musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Weiter geht es für Schönau am kommenden Sonntag daheim gegen die Union Saxen. Für Bad Kreuzen steht am gleichen Tag ein Duell mit der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau an.

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – Union Bad Kreuzen, 6:3 (1:2)

89 Gerald Kriechbaumer 6:3

85 Philipp Hochstöger 5:3

76 Gerald Kriechbaumer 5:2

71 Roland Hinterreiter 4:2

68 Roland Hinterreiter 3:2

60 Roland Hinterreiter 2:2

44 Patrick Binder 1:2

23 Agim Gashi 1:1

2 Roland Hinterreiter 1:0