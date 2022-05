Luftenberg geht erneut leer aus: 4:0-Klatsche gegen Lasberg!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:59

Die ASKÖ Luftenberg blieb gegen die Union Wimberger Haus Lasberg chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Union Lasberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Luftenberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg der ASKÖ Luftenberg bei Lasberg geendet.

Stütz bringt Lasberg mit Doppelpack auf die Siegerstraße

In Minute sieben traf die Union Wimberger Haus Lasberg zum ersten Mal ins Schwarze. Andreas Stütz zeichnete sich für den Treffer verantwortlich. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer hauchdünnen Führung in die Kabine gingen. Die Union Lasberg erzielte in der 47. Minute das 2:0, erneut hieß der Übeltäter Andreas Stütz. Mit dem 3:0 durch Niklas Baumgartner schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Lasberg einen sicheren Sieger zu haben. Die Union Wimberger Haus Lasberg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Peter Ploberger in der 91. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte der Union Lasberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Luftenberg.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Luftenberg rangiert im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 43 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Luftenberg schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die ASKÖ Luftenberg wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Lasberg steht mit 32 Punkten auf Platz sechs. Die Union Wimberger Haus Lasberg verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate der Union Lasberg konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Luftenberg zum SC St. Pantaleon-Erla, zeitgleich empfängt Lasberg den SC BT-Bau Tragwein/Kamig.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Luftenberg – Union Wimberger Haus Lasberg, 0:4 (0:1)

91 Peter Ploberger 0:4

55 Niklas Baumgartner 0:3

47 Andreas Stütz 0:2

7 Andreas Stütz 0:1