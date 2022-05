Last-Minute-Remis: Auer wird zum Last-Minute-Held von Rainbach

Details Montag, 02. Mai 2022 21:46

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen der Union Rainbach im Mühlkreis und dem SC St. Pantaleon-Erla 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Rainbach i.M. hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Auer rettet Punkt in letzter Not

In der ersten Hälfte lieferten sich die Teams einen wahren Kampf, bei dem der Referee gleich fünf Mal in die Tasche greifen musste - viel mehr passierte in diesem ersten Durchgang nicht. Nach den ersten 45 Minuten ging es somit für die Gastgeber und St. Pantaleon/Erla ohne Torerfolg in die Kabinen. St. Pant.-Erla brach den Bann schließlich in der 65. Minute und markierte in Person von Göktan Özyilmaz die Führung. Philipp Auer sicherte der Union Rainbach im Mühlkreis das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte er den 1:1-Endstand her (92.). Schließlich gingen Rainbach i.M. und der SC St. Pantaleon-Erla mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Die Union Rainbach rangiert im unteren Tabellenmittelfeld. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Rainbach i.M. momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Union Rainbach im Mühlkreis auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

St. Pantaleon/Erla findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Insbesondere an vorderster Front kommt St. Pant.-Erla nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Der SC St. Pantaleon-Erla verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Rainbach i.M. zum SC St. Valentin, zeitgleich empfängt St. Pantaleon/Erla die ASKÖ Luftenberg.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – SC St. Pantaleon-Erla, 1:1 (0:0)

92 Philipp Auer 1:1

65 Göktan Özyilmaz 0:1