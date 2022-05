3:1! Union Saxen gibt sich gegen Nachzügler keine Blöße

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:04

In der 21. Runde der 1. Klasse Nord-Ost empfing die Union Saxen die Union Pabneukirchen zum Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem Viertplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Die Eder-Elf war aber gewarnt, konnte doch der seit 1. Oktober 2021 erfolglose Nachzügler seinen zweiten und bislang letzten Sieg im Hinspiel feiern. Die Saxener lieferten am Samstagnachmittag eine anständige Performance ab, nahmen mit einem 3:1-Erfolg Revanche und sind nach dem achten Sieg im zehnten Heimspiel im Aufstiegskampf weiterhin im Rennen. Den Kickern aus Pabneukirchen hingegen wird nach der bereits 15. Saisonniederlage der schwere Gang in die 2. Klasse vermutlich nicht erspart bleiben.

Favorit mit früher Führung

Der Favorit war von Beginn an Chef am Platz und ließ vor rund 200 Besuchern Ball und Gegner laufen. Nach nur zehn Minuten schlugen die Mannen von Coach Kevin Eder aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Valentin Panhofer bei seinem zweiten Einsatz in der Startelf aus rund 20 Metern abzog und die Kugel in den Winkel knallte. Nach dem frühen Führungstreffer ließen die Saxener nicht locker und kombinierten sich immer wieder sehenswert nach vorne, die Hausherren spielten ihre Angriffe aber zumeist nicht konsequent zu Ende. Kurz vor der Pause hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, als Kevin Pretl von der rechten Seite eine Flanke schlug und Kapitän Philipp Mühlehner den Ball direkt nahm, doch Gästegoalie Moritz Lettner zeichnete sich mit einer sensationellen Parade aus. Wenig später ging es mit 1:0 in die Kabinen.

Panhofer schnürt Doppelpack

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Panhofer-Tor. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichter Fragner schlug Julian Karl auf der linken Seite einen Stanglpass, den der 20-jährige Panhofer verwertete. In der Folge stürmte die Eder-Elf immer wieder über beide Flügel nach vorne und brachte den Ball auch des Öfteren gefährlich vor das Pabneukirchener Gehäuse, dem Tabellenvierten gelang es aber nicht, den Sack zuzumachen. So konnten der eingewechselte Klaus Eder sowie Julian Karl Hochkaräter nicht verwerten, zudem traf Karl nur das Aluminium. In der Schlussphase bewahrheitete sich die alte Fußballweisheit, wonach man jene Tore bekommt, die man selbst nicht erzielt. In Minute 84 zog Pabneukirchen-Kapitän Christoph Kurzmann aus 25 Metern ab und versenkte das Spielgerät im Kreuzeck. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste kam Hektik auf, in der Schlussminute war die Messe aber endgülitg gelesen - nach Vorarbeit von Eder fixierte Mühlener den 3:1-Endstand.

Kevin Eder, Trainer Union Saxen:

"Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Performance abgeliefert und den angestrebten Sieg eingefahren. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung haben wir den Gegner aber lange leben lassen. Wir haben unsere enorme Heimstärke einmal mehr bestätigt und sind in der Tabelle vorne dabei, machen uns aber keinen Druck".