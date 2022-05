SPG Weitersf./Kalt./Lieb. vs. Union Schönau: Früher Schlagabtausch resultiert in zähem Remis!

Details Sonntag, 08. Mai 2022 19:53

In der Begegnung SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau gegen Schönau trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war die SPG W/K/L mitnichten. Weitersf./Kalt./Lieb. kam gegen die Union Schönau zu einem achtbaren Remis. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Schönau gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit 3:2 die Nase vorn.

Turbulente Anfangsphase

Gerald Kiesenhofer brachte die Union Schönau bereits in der vierten Spielminute in Führung. Den Freudenjubel der Gäste machte Fabian Hackl zunichte, als er kurz darauf schon den Ausgleich besorgte (9.). Die Hoffnungen der Zuschauer auf eine torreiche Partie waren zu diesem Zeitpunkt groß, es folgten aber zähe weitere dreißig Minuten, die nicht viele Highlights zu bieten hatten. Zur Pause blieb es somit beim 1:1. Nach dem Seitenwechsel folgte eine kurze Drangphase der favorisierten Gäste, doch weder Farthofer, noch Kiesenebner konnten ihre Chancen nutzen. Mit der Zeit klopften dann auch die Hausherren nochmal an und waren in der Schlussphase sogar erfolgreich. Der Freuden über den Führungstreffer in Minute 81 wurden aber vom Pfiff des Schiedsrichters übertönt - Abseits, das Tor zählte nicht. Somit trennten sich die SPG W/K/L und die Union Schönau mit 1:1-Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Weitersf./Kalt./Lieb. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt die SPG W/K/L die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau derzeit auf dem Konto.

Schönau befindet sich mit 34 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Die Union Schönau verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Schönau überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Während Weitersf./Kalt./Lieb. am kommenden Sonntag die Union Saxen empfängt, bekommt es die Union Schönau am selben Tag mit der Sportunion Schweinbach zu tun.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau – Union Schönau, 1:1 (1:1)

9 Fabian Hackl 1:1

4 Gerald Kiesenhofer 0:1