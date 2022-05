Tragwein/Kamigs Torfabrik dreht nach Seitenwechsel erst auf

Details Montag, 09. Mai 2022 16:53

SC Tragwein-Kamig führte die Union Lasberg nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Auf dem Papier ging der SC BT-Bau Tragwein/Kamig als Favorit ins Spiel gegen Lasberg – die Partie war 45 Minuten völlig offen, ehe die Gäste im zweiten Durchgang ein Torfestival ablieferten. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit der Union Wimberger Haus Lasberg einen knappen 3:2-Sieger.

Toreregen nach Seitenwechsel - Tragwein überrollt Lasberg

Die erste Hälfte hatte nicht sonderlich viel zu bieten, keine der Halbchancen konnte genutzt werden. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann spektakulär. Stefan Wurm trug sich bereits in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für die vielumjubelte Führung. Aus der Ruhe ließ sich die Union Lasberg nicht bringen. Tomas Lestina erzielte wenig später den Ausgleich (52.). Moritz Astleithner war zur Stelle und markierte kurz darauf das 2:1 von SC Tragwein-Kamig (56.), mit dem die Partie dann endgültig kippte. Der Gast erzielte in der 58. Minute das 3:1 durch Christof Mühlbachler. In der 62. Spielminute setzte sich SC Tragwein-Kamig erneut durch und Manuel Mühlbachler erzielte das vorentscheidende 4:1. Diese überragende Drangphase der Gäste krönte Pascal Hochetlinger mit dem 5:1 in der 66. Spielminute. In der 87. Minute legte der SC BT-Bau Tragwein/Kamig zum 6:1 nach, diesmal hieß der Torschütze Tobias Schützeneder. SC Tragwein-Kamig überrannte Lasberg förmlich mit sechs Toren binnen einer Halbzeit und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zahlen und Fakten

Die Union Lasberg steht mit 32 Punkten auf Platz sechs. Neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt der SC BT-Bau Tragwein/Kamig auf Platz drei. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SC Tragwein-Kamig ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 23 Gegentore zugelassen hat. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC Tragwein-Kamig seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Die Union Lasberg tritt am kommenden Sonntag beim USV St. Oswald/Freistadt an, der SC BT-Bau Tragwein/Kamig empfängt am selben Tag den SC St. Pantaleon-Erla.

1. Klasse Nord-Ost: Union Wimberger Haus Lasberg – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 1:6 (0:0)

87 Tobias Schützeneder 1:6

66 Pascal Hochetlinger 1:5

62 Thomas Walter Mühlbachler 1:4

58 Manuel Christof Mühlbachler 1:3

56 Moritz Astleithner 1:2

52 Tomas Lestina 1:1

47 Stefan Wurm 0:1