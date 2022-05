St. Valentin setzt sich im Spitzenspiel knapp durch und bleibt vorne dran

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:21

Der SC St. Valentin errang am Samstag einen 2:1-Sieg über den SC BT-Bau Tragwein/Kamig. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für St. Valentin. Im Hinspiel hatte SC Tragwein-Kamig den Gastgeber in die Schranken gewiesen und mit 5:0 gesiegt.

Bräuer bringt St. Valentin auf die Siegerstraße

200 Zuschauer verfolgten das 1:0 des SC St. Valentin in der 40. Minute. Michael Bräuer war es, der die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff in Führung brachte. Mit einem Tor Vorsprung für St. Valentin ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Thomas Schlager erhöhte den Vorsprung des SC St. Valentin nach 70 Minuten auf 2:0. Das 1:2 des SC BT-Bau Tragwein/Kamig bejubelte Pascal Hochetlinger (74.). Am Ende behielt St. Valentin gegen den Gast die Oberhand.

Zahlen und Fakten

Das Konto des SC St. Valentin zählt mittlerweile 53 Punkte. Damit steht St. Valentin kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Offensive des SC St. Valentin in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Tragwein-Kamig war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer von St. Valentin in dieser Spielzeit zu. Nur achtmal gab sich der SC St. Valentin bisher geschlagen. Sechs Spiele ist es her, dass St. Valentin zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel der SC BT-Bau Tragwein/Kamig in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz von SC Tragwein-Kamig hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC BT-Bau Tragwein/Kamig bisher 14 Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. SC Tragwein-Kamig baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SC St. Valentin zum USV St. Oswald/Freistadt, zeitgleich empfängt der SC BT-Bau Tragwein/Kamig die Union Pabneukirchen.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Valentin – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 2:1 (1:0)

74 Pascal Hochetlinger 2:1

70 Thomas Schlager 2:0

40 Michael Bräuer 1:0